Центробанк одобрил блокировку счетов бизнесменов-должников

Банк России считает, что массовая блокировка счетов ИП абсолютно законна Фото: Антон Белицкий

Центробанк РФ поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

«Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП. ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом», — сообщает газета « Коммерсант ». В связи с этим Центробанк заявил о том, что никакого разделения на «личные» и «коммерческие» счета для бизнесменов-должников быть не должно.

Ранее сообщалось, что вскоре российские банки смогут получить право без предупреждения на 30 дней блокировать карты, если посчитают, что деньги на них были зачислены путем мошенничества. Блокировка карты может стать обеспечительной мерой для судебных и следственных органов во время процессуальных действий. В разговоре с «URA.RU» известный российский экономист, бывший замруководителя аппарата правительства РФ Олег Буклемишев заявил о том, что банки в нашей стране в последнее время, по сути, берут на себя функции спецслужб.