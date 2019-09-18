В России сообщили о ракете «недостижимой» дальности

Военный потенциал России сдерживается только международными обязательствами Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Дальность действия российской крылатой ракеты X-101 недостижима для конкурентов, заявил в интервью гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Поводом для заявления стал вопрос о том, сможет ли Россия что-то противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ (тактико-технические характеристики — ред.). Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться», — сказал Обносов изданию «Военно-промышленный курьер». Он отметил, что единственные ограничения по новому оружию связаны с международными обязательствами, которые взяла на себя Россия.

В августе США в одностороннем порядке вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, напоминает «Национальная служба новостей». После этого Вашингтон провел испытание ракеты, которая была запрещена соглашением. Позже президент Владимир Путин поручил проработать ответ на эти испытания, пишет RT.

Стратегическая ракета Х-101 класса «воздух-земля» разработана входящим в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» конструкторским бюро «Радуга». Способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров.