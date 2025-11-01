Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам

Представители Wildberries заявили, что готовы договариваться с банками о персональных скидках по их картам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупнейшие маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках на интернет-площадках по их картам без государственного вмешательства. Об этом заявили представители компаний на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике.

«Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов», — заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике. Оно транслировалось на сайте Госдумы. Директор подчеркнул, что каждая группа компаний по идее имеет возможность предоставлять особые условия своим клиентам, и, по его мнению, непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены возможности продвигать свои продукты.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скидки при оплате картами собственных банков платформ несправедливой конкуренцией. Также Банк России поддержал и вице-президент Сбербанка Анна Попова, потребовав законодательно запретить особые скидки, которые предоставляют маркетплейсы. Вслед за этим глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объявил о подготовке законопроекта, предусматривающего единую цену на маркетплейсах независимо от способа оплаты.

