В Минпросвещения поставили точку в вопросе о продлении школьного обучения

Принимать поспешные решения о переходе школ на формат 12-летнего обучения, без обсуждения преподавательского сообщества, родителей и других экспертов — преждевременно. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС. Он также напомнил, что подобные предложения о глобальных образовательных изменениях, поступали неоднократно.

В последний раз об увеличении срока обучения говорили в октябре 2025 года. Тогда заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и начинать учебу с шести лет. В этот же период в Минпросвещения рассказали, что смогли снизить бюрократическую нагрузку на учителей почти в 25 раз.