Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

В Минпросвещения поставили точку в вопросе о продлении школьного обучения

Кравцов: говорить о переходе школ на 12-летнее обучение преждевременно
01 ноября 2025 в 10:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Минпросвещения назвали преждевременным обсуждения о продлении школьного обучения

В Минпросвещения назвали преждевременным обсуждения о продлении школьного обучения

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Принимать поспешные решения о переходе школ на формат 12-летнего обучения, без обсуждения преподавательского сообщества, родителей и других экспертов — преждевременно. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС. Он также напомнил, что подобные предложения о глобальных образовательных изменениях, поступали неоднократно.

В последний раз об увеличении срока обучения говорили в октябре 2025 года. Тогда  заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и начинать учебу с шести лет. В этот же период в Минпросвещения рассказали, что смогли снизить бюрократическую нагрузку на учителей почти в 25 раз.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал