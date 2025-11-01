Путин запер ВСУ в котлах, пока Трамп думал о встрече в Венгрии

Президент Владимир Путин усилил поддержку военных, пока американский лидер Дональд Трамп раздумывает о встрече в Будапеште Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пока американский лидер Дональд Трамп раздумывает, когда же ему все-таки встретиться с президентом Владимиром Путиным в Венгрии, Москва решает цели спецоперации не дипломатией, а на земле, причем делает максимально эффективно. Российские бойцы загоняют ВСУ в котлы на ключевых направлениях и готовят плацдарм для наступления на узел, который питает всю группировку врага в Донбассе, заявил в интервью URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, противник сильно изменился — не в лучшую сторону.

— В самом начале — вопрос о президенте. В октябре Путин отметил день рождения в окружении военных, провел тренировку ядерных сил, испытал «Буревестник», посетил пункт управления Объединенной группировки войск, госпиталь. А ведь еще многое проходило в закрытом режиме, решаются социальные вопросы: выплаты, льготы для участников СВО. С чем вы связываете возросшее внимание президента ко всем этим темам?

Трамп не может решиться перестать поддерживать Зеленского Фото: Official White House / Shealah Craighead

— Это связано с тем, что на дипломатическом фронте нет особых подвижек со стороны Трампа и европейцев. Без их поддержки Зеленский ничего бы не значил. Сейчас ситуация такая: им не нравятся предложения Путина, а нас не устраивают их инициативы.

От Европы идет оголтелость не только по теме Украины. Литва, например, грозит ограничить транзит в Калининград. В Прибалтике постоянно проводятся учения НАТО.

Александр III говорил, что у России только два союзника — армия и флот. Сейчас к ним еще прибавились Воздушно-космические силы. Поэтому президент встречался с военными в Санкт-Петербурге, заслушивал доклады начальника Генштаба, общался с командующими направлениями и бойцами.

Новое оружие с ядерной энергетической установкой — “Буревестник” и “Посейдон” — это уникальное явление. Если кто-то не понимает, это оружие “Судного дня”.

Трамп делает вид, что ничего страшного, что у него есть подлодки у берегов России. Какое отношение имеет подлодка к ракете «Буревестник»? (Трамп говорил о подлодках до слов Путина о ядерной суперторпеде «Посейдон». — Прим. ред.) Это разные субстанции. К тому же, он упускает из вида, что подлодки четвертого поколения типа «Колумбия» появятся у Штатов только в начале следующего десятилетия, а у нас уже есть атомные подводные лодки проекта «Борей».

— Не хотите дипломатию — будем решать на земле?

— Да. Будем решать военными методами, освобождать наши новые территории.

— Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил 26 октября Верховному Главнокомандующему, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военных ВСУ. Насколько это плачевная ситуация для украинского командования?

Киев пытался прорвать окружение в районе Красноармейска спецназом ГУР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. У ВСУ остается надежда на беспилотники, но снабжать ими гораздо сложнее, нежели даже транспортной авиацией — много не сбросишь.

Ситуация такая: формируются котлы, а всякие попытки прорваться и где-то помочь ничем не заканчивается. Враг несет большие потери. Это прежде всего относится к Купянску, Красноармейску с Димитровым, Красному Лиману.

10,5 тысячи человек — это остатки нескольких бригад, то, что осталось от примерно 50 батальонов. Такого не было с 2022 года, когда мы освобождали Мариуполь.

— Есть ли у них вообще резервы?

«Это уже не тот враг, который был годом ранее», отметил военный эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— У меня есть ощущение, что это уже не тот враг, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо.

— Как идет продвижение на других участках в ДНР: Константиновка, Северск, Красный Лиман? Они уже в полуокружении, там будет повторяться сценарий Красноармейска?

— Да. Там по сути такая же ситуация. Обход флангов и огневое поражение всеми средствами: дронами, ракетами, КАБами (корректируемые авиационные бомбы. — Прим. ред.). По ВСУ бьют всем, чем можно, чтобы не подвергать наши боевые расчеты рискам.

— Освобождение Краматорска и Славянска — это перспектива какого срока?

ВС РФ готовятся освободить сразу несколько городов: Купянск, Красный Лиман, Северск, Константиновку, Красноармейск, Димитров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

— Если мы освобождаем сейчас Константиновку, Красноармейск, Димитров, Красный Лиман, а потом выходим на Славянск со стороны горы Карачун (господствующая высота между Славянском и Краматорском. — Прим. ред.), то это произойдет достаточно быстро.

— Это основная цель на 2026 год?

— Пока есть цель на осенний период. Мы будем решать задачу по освобождению вышеперечисленных городов, несмотря на дожди и грязь. Дальше будут уже обозначены задачи на зимний период.

— На фронте наступает распутица, где будет сложнее всего из-за нее, на каких участках может наступить оперативная пауза?

Распутица не повлияет на продвижение российских военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

— Распутица действует и на врага, и на нас. Мы привыкли наступать хоть летом, хоть зимой. Конечно, это создаст определенное транспортное ограничение, но техника сейчас особо не применяется. На продвижение наших войск это не повлияет.

Ранней весной 1944-го была такая распутица… Все равно, мы наступали по Украине.

— Есть ли сейчас у нас какие-то цели, которые нужно постараться выполнить до наступления холодов — освобождение Купянска, Красноармейска?

— Думаю, да, судя по развитию событий на этих участках, ребята постараются. Эти города — приоритет. Нужно будет еще зачистку провести — много работы.

— Российские войска уже отсекли основные дороги к Красноармейску. Есть ли после освобождения города перспектива развить продвижение в сторону Днепропетровска?

— С освобождением Красноармейска дальше до Павлограда 100 километров практически нет укреплений врага. Павлоград — это важнейший логистический транспортный узел, который питает всю группировку врага в Донбассе. Сейчас южнее активно освобождаются населенные пункты в Днепропетровской области.

В Запорожской области тоже есть подвижки, группировки «Восток» и «Днепр» наступают в сторону Гуляйполя и Степногорска. От последнего уже совсем недалеко город Запорожье.

— Трамп говорил, что Украина готовится пойти в наступление. Где возможен внезапный удар врага, возможен ли вообще?

ВСУ не смогут повторить атаку на Курскую область Фото: Илья Московец © URA.RU

— Трамп может говорить что угодно. ВСУ способны сейчас только на вылазки и диверсионные акты. Единственное, на что они идут, это террористическая деятельность против мирного населения — гоняются за машинами с гражданскими, удары по приграничным территориям, попытки атаковать Московский регион.

Немцы, кстати, тоже в апреле 1945 года где-то локально наступали. Такое может быть, но это все купируется.

Повторить случившееся в Курской области в 2024 году — собрать группировку в 70 тысяч человек и отправить ее в небытие — не получится.

— США решили пока не поставлять Киеву «Томагавки», а какая вообще сейчас у ВСУ ситуация с западным оружием и техникой?