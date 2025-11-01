Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Как Зеленский пытается прорвать окружение ВСУ в Красноармейске

Зеленский бросает спецназ ГУР, чтобы прорвать окружение ВСУ в Красноармейске
01 ноября 2025 в 10:15
Владимир Зеленский бросает элитные части на прорыв котла в Красноармейске

Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский бросает под Красноармейск элитные подразделения, чтобы прорвать окружение ВСУ. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

“Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. <...> Враг уже не тот, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо”, — сказал Дандыкин.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил 26 октября Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военных ВСУ. Путин приказал Минобороны обеспечить допуск иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На этот период Москва была готова объявить перемирие на этих участках. Украинская сторона лишь пригрозила журналистам.

