Как Зеленский пытается прорвать окружение ВСУ в Красноармейске
Владимир Зеленский бросает элитные части на прорыв котла в Красноармейске
Фото: Официальный сайт президента Украины
Владимир Зеленский бросает под Красноармейск элитные подразделения, чтобы прорвать окружение ВСУ. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
“Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. <...> Враг уже не тот, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо”, — сказал Дандыкин.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил 26 октября Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военных ВСУ. Путин приказал Минобороны обеспечить допуск иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На этот период Москва была готова объявить перемирие на этих участках. Украинская сторона лишь пригрозила журналистам.
