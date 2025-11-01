Логотип РИА URA.RU
Ушедший на СВО американец обратился к Путину

Дерек Хаффман, воюющий на СВО, получил паспорт РФ после обращения к Путину
01 ноября 2025 в 09:03
Американец Дерек Хаффман, воюющий в зоне СВО на стороне РФ, получил российский паспорт

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне спецоперации на Украине на стороне России, получил российское гражданство и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную возможность. 

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо», — поделился своими чувствами с ТАСС Хаффман.

Военнослужащий подал документы на гражданство перед отправкой в армию, однако о положительном решении узнал лишь во время отпуска, когда получил паспорт. Американский военный сообщил, что его семья также планирует подать заявление на получение российского гражданства в течение ближайших двух недель. Его семья в настоящий момент уже находится в России.

Сам мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в мае 2025 года. Он рассказал RT, что сбежал из США из-за пропаганды ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским и запрещено).

