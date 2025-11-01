Ушедший на СВО американец обратился к Путину

Американец Дерек Хаффман, воюющий в зоне СВО на стороне РФ, получил российский паспорт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне спецоперации на Украине на стороне России, получил российское гражданство и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную возможность.

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо», — поделился своими чувствами с ТАСС Хаффман.

Военнослужащий подал документы на гражданство перед отправкой в армию, однако о положительном решении узнал лишь во время отпуска, когда получил паспорт. Американский военный сообщил, что его семья также планирует подать заявление на получение российского гражданства в течение ближайших двух недель. Его семья в настоящий момент уже находится в России.

