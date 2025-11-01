В Telegram заблокировали канал «ВЧК-ОГПУ»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), стал недоступен в мессенджере. На это обратили внимание журналисты.
«Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство», — следует предупреждение при попытке зайти на канал в Telegram. В этом убедился корреспондент URA.RU. На момент блокировки на канал было подписано более миллиона читателей. Под доксингом подразумевается размещение конфиденциальной информации.
В июле 2024 года Министерство юстиции России включило telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* в реестр иностранных агентов. Причем в апреле 2025 года уже сообщалось об удалении данного канала. Однако тогда о причинах этих действий не сообщалось.
