В Telegram заблокировали канал «ВЧК-ОГПУ»

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), стал недоступен в мессенджере. На это обратили внимание журналисты.

«Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство», — следует предупреждение при попытке зайти на канал в Telegram. В этом убедился корреспондент URA.RU. На момент блокировки на канал было подписано более миллиона читателей. Под доксингом подразумевается размещение конфиденциальной информации.