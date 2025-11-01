Логотип РИА URA.RU
В Telegram заблокировали канал «ВЧК-ОГПУ»

01 ноября 2025 в 10:00
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), стал недоступен в мессенджере. На это обратили внимание журналисты. 

«Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство», — следует предупреждение при попытке зайти на канал в Telegram. В этом убедился корреспондент URA.RU. На момент блокировки на канал было подписано более миллиона читателей. Под доксингом подразумевается размещение конфиденциальной информации. 

В июле 2024 года Министерство юстиции России включило telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* в реестр иностранных агентов. Причем в апреле 2025 года уже сообщалось об удалении данного канала. Однако тогда о причинах этих действий не сообщалось. 

