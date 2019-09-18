Курганцы нарисовали новый герб города — с пеньками и черной кошкой

Курганцы считают, что старый герб уже не актуален
Креативные курганцы решили заменить герб города более актуальным. По их мнению, «лицо» современного Кургана олицетворяют пеньки от вырубленных деревьев, заборы и черная кошка, которая заменила куницу, изображенную на каноническом гербе.
«Пару дней назад курганцы предложили изменить герб города на более актуальный. Здесь прекрасно все — и траурная асфальтовая рамка, и обрезанные деревья, и заборы на каждом шагу», — написала Анастасия Пахорукова на своей страничке в Facebook, где поделилась изображением нового герба. «И изящная черная кошка, перебегающая дорогу каждому жителю и гостю Кургана», — отреагировала Оксана Власова.
Ранее курганцы неоднократно возмущались из-за вырубки деревьев в городе.
Новый вариант герба Кургана предложили горожане