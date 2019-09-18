17 сентября 2019
16 сентября 2019

Курганцы нарисовали новый герб города — с пеньками и черной кошкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Курган, добро пожаловать, город курган
Курганцы считают, что старый герб уже не актуаленФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Креативные курганцы решили заменить герб города более актуальным. По их мнению, «лицо» современного Кургана олицетворяют пеньки от вырубленных деревьев, заборы и черная кошка, которая заменила куницу, изображенную на каноническом гербе.

«Пару дней назад курганцы предложили изменить герб города на более актуальный. Здесь прекрасно все — и траурная асфальтовая рамка, и обрезанные деревья, и заборы на каждом шагу», — написала Анастасия Пахорукова на своей страничке в Facebook, где поделилась изображением нового герба. «И изящная черная кошка, перебегающая дорогу каждому жителю и гостю Кургана», — отреагировала Оксана Власова.

Ранее курганцы неоднократно возмущались из-за вырубки деревьев в городе.

Новый вариант герба Кургана предложили горожане
Фото: соцсети

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