Как проголосовать на выборах в Курганской области онлайн и на дому. Инфографика

На выборах в Курганской области заработает ДЭГ и сохранится голосование на дому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы смогут голосовать за депутатов облдумы круглосуточно 13-14 сентября через Госуслуги
Курганцы смогут голосовать за депутатов облдумы круглосуточно 13-14 сентября через Госуслуги Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Выборы депутатов Курганской областной Думы и представительных органов муниципалитетов состоятся 13–14 сентября 2025 года. Впервые голосовать в облдуму и окружные думы можно дистанционно, при этом сохраняется возможность голосования маломобильных граждан на дому. Подробнее о порядке голосования онлайн и на дому — в материале URA.RU.

Как принять участие в ДЭГ

Что нужно знать для участия в онлайн-голосовании 13–14 сентября
Что нужно знать для участия в онлайн-голосовании 13–14 сентября
Фото:

В 2025 году жители Курганской области впервые смогут проголосовать онлайн через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот формат позволяет выразить волю без бумажного бюллетеня — с компьютера или смартфона, зайдя на федеральный портал.

Как участвовать:

  1. Подать заявление на Госуслугах в личном кабинете. Для этого учетная запись должна быть подтвержденной.
  2. Получить код подтверждения, который придет на телефон.
  3. Дождаться смены статуса на «Учтено» — это значит, что заявление принято.
  4. В дни голосования (с 8:00 13 сентября до 20:00 14 сентября по местному времени) зайти на портал ДЭГ через логин и пароль от Госуслуг.

Сроки подачи заявления:

Так как в Курганской области выборы проходят два дня, заявление на участие в ДЭГ можно подать с 29 июля до 23:59 мск 9 сентября. Голосование проходит круглосуточно, поэтому голос можно отдать в любое время, даже ночью, а при желании — изменить его несколько раз: в итоговом подсчете будет учтен последний выбор. ДЭГ юридически равноценен бумажному голосованию, и его результаты учитываются наравне с бюллетенями на участках.

Голосование на дому

Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или другим уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать дома. Для этого нужно заранее подать заявление в свою участковую комиссию. 

К категории таких избирателей относятся:

  • лица с инвалидностью, которым сложно добраться до участка;
  • пожилые граждане, испытывающие трудности в передвижении;
  • люди с заболеваниями или иным состоянием здоровья, не позволяющим выйти из дома;
  • лица, осуществляющие уход за теми, кто не может обслуживать себя самостоятельно.

Сделать это можно двумя способами:

Через портал Госуслуг — не ранее чем за 9 дней до последнего дня голосования (с 4 сентября) и не позднее чем за сутки до выборов, то есть до 23:59 мск 12 сентября;

Через участковую комиссию — лично или через доверенное лицо, начиная с 3 сентября и вплоть до 14:00 14 сентября (за 6 часов до окончания голосования).

В назначенное время к избирателю приедут члены комиссии с переносным ящиком и бюллетенями. За процедурой наблюдают представители комиссий и наблюдатели.

Ранее URA.RU писало, что голосование в курганскую облдуму назначено на 13–14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит определить состав из 34 депутатов восьмого созыва. Все подробности и развитие кампании — в специальном сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы депутатов Курганской областной Думы и представительных органов муниципалитетов состоятся 13–14 сентября 2025 года. Впервые голосовать в облдуму и окружные думы можно дистанционно, при этом сохраняется возможность голосования маломобильных граждан на дому. Подробнее о порядке голосования онлайн и на дому — в материале URA.RU. Как принять участие в ДЭГ В 2025 году жители Курганской области впервые смогут проголосовать онлайн через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот формат позволяет выразить волю без бумажного бюллетеня — с компьютера или смартфона, зайдя на федеральный портал. Как участвовать: Сроки подачи заявления: Так как в Курганской области выборы проходят два дня, заявление на участие в ДЭГ можно подать с 29 июля до 23:59 мск 9 сентября. Голосование проходит круглосуточно, поэтому голос можно отдать в любое время, даже ночью, а при желании — изменить его несколько раз: в итоговом подсчете будет учтен последний выбор. ДЭГ юридически равноценен бумажному голосованию, и его результаты учитываются наравне с бюллетенями на участках. Голосование на дому Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или другим уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать дома. Для этого нужно заранее подать заявление в свою участковую комиссию.  К категории таких избирателей относятся: Сделать это можно двумя способами: Через портал Госуслуг — не ранее чем за 9 дней до последнего дня голосования (с 4 сентября) и не позднее чем за сутки до выборов, то есть до 23:59 мск 12 сентября; Через участковую комиссию — лично или через доверенное лицо, начиная с 3 сентября и вплоть до 14:00 14 сентября (за 6 часов до окончания голосования). В назначенное время к избирателю приедут члены комиссии с переносным ящиком и бюллетенями. За процедурой наблюдают представители комиссий и наблюдатели. Ранее URA.RU писало, что голосование в курганскую облдуму назначено на 13–14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит определить состав из 34 депутатов восьмого созыва. Все подробности и развитие кампании — в специальном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...