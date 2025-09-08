Выборы депутатов Курганской областной Думы и представительных органов муниципалитетов состоятся 13–14 сентября 2025 года. Впервые голосовать в облдуму и окружные думы можно дистанционно, при этом сохраняется возможность голосования маломобильных граждан на дому. Подробнее о порядке голосования онлайн и на дому — в материале URA.RU.
Как принять участие в ДЭГ
В 2025 году жители Курганской области впервые смогут проголосовать онлайн через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот формат позволяет выразить волю без бумажного бюллетеня — с компьютера или смартфона, зайдя на федеральный портал.
Как участвовать:
- Подать заявление на Госуслугах в личном кабинете. Для этого учетная запись должна быть подтвержденной.
- Получить код подтверждения, который придет на телефон.
- Дождаться смены статуса на «Учтено» — это значит, что заявление принято.
- В дни голосования (с 8:00 13 сентября до 20:00 14 сентября по местному времени) зайти на портал ДЭГ через логин и пароль от Госуслуг.
Сроки подачи заявления:
Так как в Курганской области выборы проходят два дня, заявление на участие в ДЭГ можно подать с 29 июля до 23:59 мск 9 сентября. Голосование проходит круглосуточно, поэтому голос можно отдать в любое время, даже ночью, а при желании — изменить его несколько раз: в итоговом подсчете будет учтен последний выбор. ДЭГ юридически равноценен бумажному голосованию, и его результаты учитываются наравне с бюллетенями на участках.
Голосование на дому
Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или другим уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать дома. Для этого нужно заранее подать заявление в свою участковую комиссию.
К категории таких избирателей относятся:
- лица с инвалидностью, которым сложно добраться до участка;
- пожилые граждане, испытывающие трудности в передвижении;
- люди с заболеваниями или иным состоянием здоровья, не позволяющим выйти из дома;
- лица, осуществляющие уход за теми, кто не может обслуживать себя самостоятельно.
Сделать это можно двумя способами:
Через портал Госуслуг — не ранее чем за 9 дней до последнего дня голосования (с 4 сентября) и не позднее чем за сутки до выборов, то есть до 23:59 мск 12 сентября;
Через участковую комиссию — лично или через доверенное лицо, начиная с 3 сентября и вплоть до 14:00 14 сентября (за 6 часов до окончания голосования).
В назначенное время к избирателю приедут члены комиссии с переносным ящиком и бюллетенями. За процедурой наблюдают представители комиссий и наблюдатели.
Ранее URA.RU писало, что голосование в курганскую облдуму назначено на 13–14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит определить состав из 34 депутатов восьмого созыва. Все подробности и развитие кампании — в специальном сюжете агентства.
