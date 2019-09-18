Депутаты в Прикамье с третьей попытки приняли решение, которое ударит по бизнесу

Чайковских предпринимателей поставили в жесткие налоговые условия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) депутаты с третьей попытки проголосовали за отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года. «Большинство депутатов проголосовали за это решение», — пояснил «URA.RU» представитель местной администрации.

На сегодняшнем заседании местная дума в третий раз рассматривала данный вопрос. Предыдущие попытки досрочно отменить ЕНВД на территории муниципалитета не увенчались успехом. Депутаты дважды голосовали «против», отмечая, что это негативно отразится на бизнесе.

Единый налог на вмененный доход планируется отменить на федеральном уровне с 2021 года. В Пермском крае ЕНВД предлагается отменить уже со следующего года. Депутаты краевого парламента в июне поддержали региональный законопроект, который стимулирует муниципалитеты отказаться от этого налога. Взамен муниципалитетам будут компенсированы выпадающие доходы в двукратном размере.

При этом из-за отмены ЕНВД возрастет нагрузка на малый средний бизнес. В первую очередь, это коснется предприятий в сфере торговли и небольших производств.