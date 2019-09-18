Пока поиски кота не привели к результату, никто не знает где он Фото: страница karafight_bes в Instagram

Под Екатеринбургом идут поиски татуированного кота породы сфинкс. Его владелец, спортивный российский блогер Кара «Файт» заявил о пропаже питомца на своей странице в Instagram (227 тысяч подписчиков). Узнать животное можно по многочисленным рисункам на теле, например, восьмиконечным звездам на груди.

«Потерялся всеми вами любимый Беся! Были в гостях в поселке Первомайском — 12 километр Челябинского тракта. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал, бесполезно, — написал Кара „Файт“. — На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали все вокруг, толку ноль».

Блогер, обеспокоенный тем, что кот может замерзнуть на улице, опубликовал фото своего питомца. У животного есть большие татуировки на груди (в виде веера из карт), спине (в виде женского лица) и даже на мордочке. За день на пост отреагировали около 6,5 тысячи человек, в том числе зоозащитники. В комментариях один пользователь написал: «Не спите, есть не можете, волнуетесь? А чем думали, когда набивали все это?» Кара в грубой форме ответил, что последние тату на коте были сделаны еще 3-4 года назад, больше он не собирался украшать своего питомца.

Блогер Кара со своим питомцем Фото: страница karafight_official в Instagram

У кота есть татуировки на всем теле Фото: страница karafight_official в Instagram

По словам блогера, последние тату он сделал на животном 3-4 года назад Фото: страница karafight_official в Instagram