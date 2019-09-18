Управляющая компания месяц не занималась прорывом канализационной трубы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы дома на улице Парфенова, 32 в Тюмени месяц не могут добиться ремонта канализации. Содержимое труб вместе с фекалиями уже начало вытекать в подъезд, пишут в соцсетях собственники квартир второго подъезда.

«Дом по 2-3 раза за сутки плавает в канализационных нечистотах! Обращались в управляющую компанию, в администрацию города, в департамент городского хозяйства — везде тишина», — пишет жительница дома Наталья Мурашова.

По информации жильцов, сгнила впускная труба канализации. Жители приглашали Роспотребнадзор, однако его сотрудники сообщили, что все в порядке. В приемной управляющей компании «Жилсервисуют», в чьем ведомстве находится этот дом 1964 года постройки, никто на звонки «URA.RU» не ответил. В аварийной службе подтвердили, что проблема существует и ее «уже решают». В других кабинетах УК отметили, что директор находится на выезде.

В администрации города сообщили, что сегодня утром на селекторном совещании поднимался вопрос о решении проблемы в доме на Парфенова. «В соответствии с имеющимся договором между Водоканалом и УК „Жилсервисуют“, это зона ответственности управляющей компании», — сообщила пресс-секретарь руководителя администрации Тюмени Гульнара Сидоркина. По ее информации, как раз сейчас директор управляющей компании пытается решить канализационную проблему.

В ведомстве «Жилсервисуют» находятся 97 домов. С 2015 года в работе УК было выявлено 37 нарушений.