Во время пожара в церкви в Зауралье пропали бриллианты на десятки миллионов

После пожара в чимеевском монастыре (Курганская область) неизвестной осталась судьба бриллиантов, которыми был инкрустирован оклад иконы Казанской Божьей матери. Об этом «URA.RU» рассказал информированный источник. Он уточнил, что в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах.
«Следователь прибудет на следующей неделе, его заинтересовало, что ни один бриллиант из оклада не был найден на месте пожара. Остается вопрос — могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни», — поделился инсайдер. Согласно открытым источникам, на воздухе бриллиант сгорает при 850—1000 °C, в то время как температура горения дерева в печи составляет 500 до 1000°C в зависимости от сорта древесины.
По данным информированных источников, следователь, помимо прочего, выяснит, могли ли сохраниться бриллианты в пожаре в Чимеево. Оклад иконы, которая пострадала в пожаре, содержал драгоценных камней на 24 карата, что оцениваются в сумму не менее 24 миллионов рублей.
Ранее версия о том, что чудотворная икона не погибла в огне, уже озвучивалась, однако согласно официальной версии, икона практически полностью сгорела и сейчас восстанавливается.
Деревянный храм в Чимеево сгорел 3 июля 2019 года, сейчас собираются деньги на его реконструкцию.