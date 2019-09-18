Новейшее вооружение может не понадобиться России, полагают некоторые эксперты Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Разработка новейшей ракеты Х-101 с уникальной дальностью действия не имеет смысла, поскольку сама ставка на производство традиционного вооружения является ошибочной, заявил «URA.RU» глава Центра изучения проблем национальной безопасности полковник Александр Жилин. По мнению эксперта, глобальные конфликты будут решаться другими способами, в том числе — через масштабные отключения мобильной связи и электричества.

«Нас втягивают в очередную гонку вооружений, однако это — отвлекающий маневр. Запад делает упор на развитие трех принципиально новых сценариев ведения войн в будущем. Ни один из них не предусматривает танковых сражений и морских баталий», — пояснил эксперт. По его мнению, военные конфликты будут вестись на совершенно новых принципах: «Это киберпространство до высоты размещения спутников связи, воздействие на электромагнитное поле земли и использование климатического оружия, а также влияние на гравитационное поле Земли. Мы же продолжаем делать ракеты и танки, но совсем скоро они никому не будут нужны».

По его оценкам, американцы уже активно тестируют отдельные технологии. К тревожным сигналам эксперт отнес масштабный сбой мобильной связи, произошедший в мае 2017 года: тогда часть мощностей компании «Мегафон», одного из участников «большой тройки» операторов, вышла из строя. «Если с нами кто-то захочет воевать, то на наши города не будут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, нападут по-другому: достаточно вырубить электричество в Москве, чтобы начался полный коллапс», — признал Жилин.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов. По его словам, у российских разработчиков есть возможности для улучшения характеристик ракет, но существуют ограничения, связанные с международными обязательствами.