Смертность от онкологии в России вырастет из-за врачей

На увеличение смертности от рака в России влияют несколько факторов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На увеличение смертности от онкологии в России влияет не только дефицит лекарств, но и низкая подготовка медиков. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«Программы импортозамещения, которые мы сейчас имеем, отсутствие своевременной регистрации целого ряда препаратов, а также их уход с рынка, действительно, существенно затрудняют нам работу», — сообщил «URA.RU» Андрей Пылев. Однако при этом, по словам медика, недоступность лекарств является лишь одним из факторов, влияющих на увеличение смертности от онкологии.

Пылев считает, что на увеличение смертности от онкологии в ближайшие годы могут влиять также низкая подготовка первичного звена, недоступность онкологической помощи, отсутствие скрининговых программ. «Здесь очень много моментов», — заключил Пылев. При этом сам уровень заболеваемости онкологией в России не увеличивается.

Ранее профессор Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за предстоящего дефицита препаратов. Основными факторами развития рака главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал курение, вирус папилломы человека (ВПЧ) и чрезмерное употребление алкоголя, сообщает «Национальная служба новостей».