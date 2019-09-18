Сургут рискует лишиться красивой мечты из-за инертности жителей

В парке «За Саймой» должны появиться велодорожки, каток, фонтан и много других объектов Фото: Рамиль Нуриев

Сургут рискует лишиться в 2020 году федерального финансирования на масштабную реновацию главной точки притяжения горожан — парка «За Саймой». Причем из-за инертности самих жителей. О возникшей проблеме «URA.RU» рассказали в пресс-службе города.

В Югре на сайте «Открытого региона» идет голосование за выбор общественных пространств, которые в следующем году получат финансирование на благоустройство. В Сургуте наибольшая поддержка оказана проекту реконструкции парка «За Саймой». Предварительная стоимость работ составляет порядка 800 миллионов рублей. Чтобы рассчитывать на финансирование из средств нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо, чтобы до конца сентября свои голоса за этот вариант отдали 28 тысяч человек, сейчас их кратно меньше.

«Замыслы грандиозные. Территория парка большая, почти 60 гектаров. Объект объемный, сложный и дорогостоящий. На его реализацию уйдет минимум три года. Без помощи федерации и региона сроки могут растянуться на несколько лет. При попадании объекта в программу сразу приступим к реновации парка. Поэтому так важно, чтобы сургутяне проявили активность и проголосовали за благоустройство и развитие нашего города», — прокомментировал начальник управления природопользования и экологии мэрии Сургута Семен Бондаренко.

По словам чиновника, Минстрой такие жесткие условия выделения финансирования разработал для того, чтобы быть уверенным в общественной поддержке выбранных объектов благоустройства. В мэрии рассчитывают, что до конца месяца сургутянам все-таки удастся справиться с поставленной задачей. Ранее «URA.RU» уже сообщало о проекте реновации парка «За Саймой», который местные власти разработали вместе с общественностью.