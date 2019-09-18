Онищенко раскритиковал врача, заявившего о росте смертности от рака в России

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал заявление врача об увеличении смертности от онкологии из-за дефицита лекарств. По словам Онищенко, дефицита препаратов в России не последует, а врач, заявивший это, устроил «шоковую атаку».
«Этот врач ведет себя некорректно, даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки», — цитирует Геннадия Онищенко агентство Nation News. По мнению Онищенко, только от самой информации о дефиците лекарственных средств можно заболеть онкологией.
Осуждаемый Геннадием Онищенко врач — профессор Алексей Масчан, который заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за дефицита препаратов. Данный факт «URA.RU» подтвердил и главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев, который также отметил, что на увеличение смертности от рака влияют и иные факторы, среди которых — низкая подготовка медиков.