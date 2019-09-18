Журналист-гей, оскорбленный Собчак, дал совет студенту, которого отчисляют из-за ориентации

Антон Красовский заявил, что раньше не знал о существовании УрГЭУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Антон Красовский в разговоре с «URA.RU» прокомментировал ситуацию с угрозой отчисления студента из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналист посоветовал учащемуся искать другой вуз.

«Я не знаю, что это за вуз. Какой-то… что-то там сказал. Студенту рекомендую поступать в другое учебное заведение», — высказался он.

По данным ЕАН, созданная в УрГЭУ специальная служба мониторинга морального облика учащихся заподозрила одного из студентов в нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам учащегося, проректор вуза Роман Краснов заявил, что студент «порочит имя института» и потребовал забрать документы. «Доказательством» того, что молодой человек является геем, послужило его участие в ЛГБТ-пабликах в социальных сетях, сообщает издание.

В разговоре с ЕАН студент рассказал, что 18 сентября он должен был предоставить характеристики из школы и с места работы, доказывающие, что он не гей. Однако учащийся решил не приходить на встречу. После скандала он удалился из ЛГБТ-групп. Краснов подтвердил изданию, что мониторинг поведения студентов и их участия в подобных сообществах в соцсетях ведется. Однако он не ответил на вопрос, является ли участие в ЛГБТ-пабликах основанием для отчисления.

Ранее телеведущая Ксения Собчак нецензурно высказалась в адрес Красовского, который баллотировался на пост мэра Москвы. Журналист является открытым геем, имеет положительный ВИЧ-статус и борется за права гомосексуалистов и ВИЧ-инфицированных.