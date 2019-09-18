В России ответили на план возвращения Крыма Украине

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Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма к России. Екатеринбург, крым наш, флаг
В Крыму уверены, что полуостров вернулся в состав РФ навсегдаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

План по «возвращению» Крыма Украине, предложенный экс-главой украинской внешней разведки Николаем Маломужем, оценили на полуострове и в Кремле. План назвали некорректным и нереальным.

«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда», — приводит слова председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля RT. Он подчеркнул, что полуостров вошел в состав РФ по желанию большинства его жителей и, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы так же.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что Маломуж строит планы на Крым так, «будто это его личная дача». Также он предположил, что бывший глава украинской разведки решил начать карьеру писателя-фантаста. По словам депутата, все планы по «возвращению» полуострова отличаются нелепицей и несуразностью и «слепой верой в западную помощь», — заключил парламентарий.

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Крым вернется в состав Украины с помощью поддержки Запада. Он считает, что после улучшения ситуации в стране Киев мог бы организовать для Крыма «переходный этап» с выводом полуострова в свободную экономическую зону.

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