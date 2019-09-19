Прокуратура направила заявление по ходатайству адвоката Анатолия Кучерны (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Прокуратура Москвы направила в суд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого осудили на три года и шесть месяцев за нападение на силовика. Об этом журналистам сообщил адвокат артиста, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена, по ходатайству которого и было направлено заявление.

«По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова», — сказал он «Интерфаксу». Заседание состоится в пятницу в 12:00.

По словам руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяны Солоповой, прокуратура просит изменить меру пресечения Устинова с содержания под стражей на подписку о невыезде, передает РАПСИ . Сам актер примет участие в процессе по видеосвязи.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, напоминает «Национальная служба новостей». Актер свою вину не признал и заявил, что на акции оказался случайно. В поддержку Устинова высказались телеведущая Ксения Собчак, музыкант Сергей Шнуров, а также учителя артиста. Приговор в законную силу пока не вступил.