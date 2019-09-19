Основательница РЕН ТВ рассказала, зачем к ней приехала полиция

Ирена Лесневская заявила, что никаких обысков у неё не проводилось Фото: скриншот видео YouTube, канал Президентский центр Бориса Ельцина

Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская опровергла информацию об обысках у неё на даче. Ранее СМИ сообщили, что следователи пришли к ней в дом в Подмосковье.

По словам Лесневской, к ней дачу действительно приехала полиция, но совсем по другой причине. «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке», — рассказала Лесневская ТАСС.

Ранее журналистка Анна Качкаева сообщила на своей странице в Twitter о проводимых у Лесневской обысках. По её словам, следователи пришли на дачу в деревне Шмеленки в Подмосковье. Позже Качкаева удалила твит.

Лесневская стала соучредителем телеканала в 1991 году, с 1997 по 2005 год была его президентом. Позднее вместе с сыном Дмитрием Лесневским начала издавать журнал The New Times.