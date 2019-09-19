Силовики проводят обыск у основательницы РЕН ТВ

Следователи пришли в загородный дом Ирены Лесневской Фото: скриншот видео YouTube, канал Актуальные

Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка Анна Качкаева.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю», — написала она. По данным Качкаевой, следователи проводят обыск на даче Лесневской в деревне Шмеленки в Подмосковье. Именно там сейчас проживает основательница РЕН ТВ. С чем именно связан приход силовиков, пока неизвестно.

Лесневская стала соучредителем телеканала в 1991 году, с 1997 по 2005 год была его президентом. Позднее вместе с сыном Дмитрием Лесневским начала издавать журнал The New Times.