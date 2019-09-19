Челябинский губернатор создает инспекцию по контролю за министрами

Алексей Лошкин (слева) получил особые вводные от Алексея Текслера (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В составе Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области создается новая инспекция, которая будет следить за расходованием средств на нацпроекты, которые выделяются министерствам и муниципалитетам. С такой инициативой вышел на Законодательное собрание области врио губернатора Алексей Текслер. 19 сентября комитет по бюджету и налогам одобрил инициативу и вынесет вопрос на ближайшую сессию.

«Своевременное и полноценное исполнение национальных проектов это приоритет для правительства региона. Такая инициатива была предложена избранным губернатором в целях жесткого контроля выделяемого финансирования», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

«КСП, являясь участником стратегического планирования, внедряет в практику деятельности проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в форме стратегического аудита. Речь идет о мониторинге достижения национальных целей и реализации нацпроектов на территории Челябинской области», — сообщил «URA.RU» председатель палаты Алексей Лошкин.

В июне Текслер на заседании правительства региона жестко отчитал своих министров за срыв сроков реализации нацпроектов, руководителям ведомств пришлось писать объяснительные. После этого Текслер взял под личный контроль сроки исполнения нацпроектов и расходы, а теперь подключит к этой работе КСП.