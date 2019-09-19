В больнице в Калининграде начали выдавать талоны «просто спросить»

В больнице в Калининграде выдают электронные талоны «Просто спросить». Новая опция появилась в электронном терминале в городской больнице №3
В региональном минздраве заявили, что таким вариантов воспользовалось уже 500 человек. «Появившаяся две недели назад опция оказалась очень востребованной пациентами», — цитирует представителей ведомства «Московский комсомолец». Чаще всего пациенты пытались узнать, как попасть на прием к нужном врачу, какое у них расписание и где можно поставить прививку, а также где и как можно получить направление в областную больницу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что максимальный срок ожидания терапевта — 24 часа. Именно такой промежуток прописан в программе госгарантий оказания помощи. Специалист узкого профиля должны принять пациента в течение 14 дней, а плановую госпитализацию можно ждать до 30 дней.