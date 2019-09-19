Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

Артистка пермского «Театра-Театра» поддержала Павла Устинова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Актрису пермского театра Дарью Егорову, поддержавшую осужденного коллегу Павла Устинова, могут уволить. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. После премьеры спектакля актриса вышла к зрителям и выразила поддержку своему коллеге, осужденному за применение насилия к полицейскому.

«И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня: «Кто ты такая, что можешь все это говорить. Ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник. Утром меня вызывает к себе худрук театра Борис Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и уволят», — написала Дарья Егорова.

Коллеги не поддержали поступок актрисы, а заявили о том, она «подставила их всех». Дарья Егорова также сообщила, что поступила, как «гражданин своей страны». В пресс-службе «Театра-тетра» корреспонденту «URA.RU» пояснили, что информация об увольнении актрисы «не соответствует действительности». «Оснований для ее увольнения нет. Актрисе будет объявлен дисциплинарный выговор», — уточнили в «Театре-Театре».

Актер Павел Устинов был осужден на три года и шесть месяцев за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Суд признал его виновным в том, что он участвовал в незаконной акции на Пушкинской площади в Москве. В его поддержку выступили известные российский артисты и общественные деятели.