«Он агрессивно вырывался»: Действия актера, осужденного за травмы росгвардейца, оценил судья ММА

Осужденный на три года и шесть месяцев актер Павел Устинов мог нанести травму росгвардейцу во время задержания. Об этом «URA.RU» сказал президент «Союза ММА России» Радмир Габдуллин.
«Я смотрел видео. Он агрессивно вырывался. Он так мог повредить голову, пнуть в ключицу или ударить в живот», — сказал Габдуллин. Собеседник агентства выразил недоумение тому, что Устинов делал на несогласованном митинге 3 августа и почему сопротивлялся задержанию.
Задержание 24-летнего актера произошло на Пушкинской площади во время митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо. Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом и в момент задержания смотрел в телефон. По данным свидетелей, бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Приговор Устинову вынес Тверской суд Москвы.
Позже в защиту Устинова высказались музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак и юморист Максим Галкин. Поводом для возмущения решением суда стало видео, размещенное в соцсетях. На кадрах видно, что к Устинову, который смотрит в телефон, подбегают несколько правоохранителей. Он вырывается, правоохранитель падает, а Устинова начинают бить. Судья Алексей Криворучко не приообщил к делу видеозаписи, которые могут подтвердить слова осужденного и свидетелей защиты.