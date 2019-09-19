Премьер Медведев с «десантом» правительства летит в Екатеринбург

Дмитрия Медведева ждут в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным гостем предстоящего международной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге станет председатель правительства России Дмитрий Медведев. О том, что имя премьера стоит в предварительных графиках организаторов, «URA.RU» сообщили сразу два высокопоставленных источника в обладминистрации.

«График Дмитрия Анатольевича — закрытый документ. Тем не менее, фамилия в бумагах пока стоит, поэтому ждем», — объяснил знакомый чиновник.

По словам собеседника агентства, свое участие в выставке, которая пройдет 16—18 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо», подтвердил вице-премьер Максим Акимов, в числе прочего курирующий транспортную и дорожную сферы. К нему присоединятся также министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его заместитель Иннокентий Алафинов и руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Официально в пресс-службе выставки «Дорога 2019» не смогли подтвердить или опровергнуть участие премьера. В прошлый раз выставка проходила в Казани.