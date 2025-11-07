Разбойное нападение с похищением собаки закончилось для пермяка реальным сроком
Разбойное нападение началось с похищения овчарки (архивное фото)
Житель Перми приговорен к реальному сроку за разбойное нападение и угрозу убийством, связанные с похищением собаки. С материалами дела знакомит Краснокамский городской суд.
«Весной 2025 года в поселке Майский пермяк подошел к молодому человеку, выгуливавшему овчарку, и потребовал отдать ему животное. Получив отказ, злоумышленник ударил юношу в живот и, демонстрируя розочку от бутылки, забрал пса», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе суда.
Парень позвал на помощь родителей. Мать потерпевшего проследила за преступником и увидела, что тот тащит пса на поводке и пинает его ногами. Женщина попыталась отнять собаку, но злоумышленник ударил ее по лицу, разбил очки и пытался задушить собачьим поводком, угрожая убийством. Нападавшего спугнули прохожие.
В конце октября Краснокамский городской суд признал мужчину виновным в разбое и угрозе убийством, назначив ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Приговор еще не вступил в законную силу.
