Арест двух подчиненных Мединского ударит по карьере министра

Задержание высокопоставленных чиновников Минкульта РФ может ударить по позициям главы ведомства Владимира Мединского. По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, позиция министра в последнее время и так являются «шаткими», а скандал внутри подконтрольного ведомства дополнительно усложнит его положение.
«Это уже не первый крупный скандал в ведомстве за время работы Мединского. Думаю, что следствие заденет и самого министра. Вопрос лишь — в какой мере», — отметил Гращенков в беседе с «URA.RU». Политолог считает, что ситуация может привести к отставке министра, но это произойдёт не раньше следующего года, когда дело против чиновников будет передано в суд.
В свою очередь президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что позиции Мединского не ослабнут. Напротив, уголовные дела против чиновников могут сыграть в пользу министра. «Задержание чиновников-нарушителей можно превратить и в „подвиг“, показав эффективность борьбы с казнокрадством. К тому же, фигуранты уголовного дела не находились в прямом подчинении Мединского, поэтому репутационных рисков для него я здесь не вижу», — отметил Куртов в беседе с «URA.RU».
19 сентября стало известно о задержании в Москве замдиректора департамента госохраны культурного наследия Министерства культуры Павла Мосолова и бывшего главы ведомства Владимира Цветного. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Вместе с чиновниками по делу проходят два бизнесмена.