Задержаны двое высокопоставленных подчиненных Мединского

В Москве задержали замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и бывшего главу ведомства Владимира Цветного. Им и еще двум бизнесменам предъявили обвинения в мошенничестве.
«В Москве задержаны Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — приводит ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.
Вопрос о мере пресечения для них рассмотрит сегодня Басманный суд Москвы. Следственный комитет настаивает на их аресте.
Департамент государственной охраны культурного наследия отвечает за охрану объектов, признанных ценными, выдает лицензии на включение объектов в соответствующий реестр, а также аттестует специалистов в области сохранения объектов и их реставрации.