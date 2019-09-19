18 сентября 2019
17 сентября 2019

Новый член команды губернатора Шумкова вышел на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с директором департамента экономического развития Светланой Афанасьевой. Курган, козлова юлия
Юлия Козлова вышла на работу в главное управление соцзащиты населения ЗауральяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником главного управления соцзащиты населения Курганской области, как и предполагалось, назначена Юлия Козлова. 19 сентября она вышла на работу, сообщили «URA.RU» сотрудники ведомства.

«Сегодня у Козловой первый рабочий день в этой должности, она вышла на работу», — рассказал собеседник агентства. От других комментариев он отказался. В приемной начальника главного управления соцзащиты также подтвердили, что Козлова вышла на работу, но заявили, что в настоящее время ее нет на месте.

Ранее Козлова руководила областным детско-юношеским центром (ДЮЦ). Эту должность она занимала с 2010 года — с момента регистрации учреждения. В ДЮЦ подтвердили «URA.RU», что Козлова у них больше не работает. На ее должность пока никто не назначен, обязанности директора временно возложены на заместителя по учебно-воспитательной работе Татьяну Жорнову.

Ранее «URA.RU» сообщало, Вера Демина ушла с должности начальника главного управления соцзащиты населения Курганской области, которую она занимала с февраля 2010 года. 18 сентября был ее последний рабочий день. В этот же день правительство Зауралья ушло в отставку перед вновь вступившим в должность губернатора Вадимом Шумковым. В течение двух месяцев он должен набрать новую команду.

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