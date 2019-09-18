17 сентября 2019
16 сентября 2019

В зауральском правительстве начались первые кадровые перестановки после выборов губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Курганской области, демина вера, портрет
Вера Демина руководила главным управлением соцзащиты почти 10 летФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник главного управления соцзащиты населения Курганской области Вера Демина, как и предполагалось, покидает свой пост. Эту информацию подтвердила «URA.RU» сама чиновница.

«У меня сегодня последний рабочий день», — заявила Демина корреспонденту агентства. Она уточнила, что уходит на заслуженный отдых. Вместе с тем, Демина опровергла слухи о том, что вместе с ней решила уволиться и ее заместитель Тамара Иванова.

По данным источников «URA.RU», место Деминой в ближайшее время займет руководитель областного детско-юношеского центра Юлия Козлова. «Она уже объявила коллективу, что увольняется и будет руководить главным управлением соцзащиты», — рассказал инсайдер. Получить оперативные комментарии Козловой агентству не удалось. Демина также отказалась комментировать эту информацию.

Вера Демина была одним из старожилов в зауральском правительстве. Главным управлением соцзащиты она руководила с февраля 2010 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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