В зауральском правительстве начались первые кадровые перестановки после выборов губернатора

Начальник главного управления соцзащиты населения Курганской области Вера Демина, как и предполагалось, покидает свой пост. Эту информацию подтвердила «URA.RU» сама чиновница.
«У меня сегодня последний рабочий день», — заявила Демина корреспонденту агентства. Она уточнила, что уходит на заслуженный отдых. Вместе с тем, Демина опровергла слухи о том, что вместе с ней решила уволиться и ее заместитель Тамара Иванова.
По данным источников «URA.RU», место Деминой в ближайшее время займет руководитель областного детско-юношеского центра Юлия Козлова. «Она уже объявила коллективу, что увольняется и будет руководить главным управлением соцзащиты», — рассказал инсайдер. Получить оперативные комментарии Козловой агентству не удалось. Демина также отказалась комментировать эту информацию.
Вера Демина была одним из старожилов в зауральском правительстве. Главным управлением соцзащиты она руководила с февраля 2010 года.