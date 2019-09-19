Ураган на Урале с легкостью переворачивал железные остановки Фото и видео: групп «Типичный Челябинск» и «Регион-74 | Челябинск» в «ВКонтакте»

Ураган прошел в Челябинской и Курганской областях 19 сентября. Мощные порывы ветра срывали крыши со зданий, переворачивали остановки и валили деревья, передают корреспонденты «URA.RU».

Челябинцы первыми ощутили удар стихии — уже в первой половине дня обрыв линий электропередач оставил без света самый густонаселенный северо-западный район. На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова рядом со школой остановку подняло с места и перевернуло, стеклянные стенки разбились и разлетелись по асфальту. Чудом никто не пострадал. Еще одна остановка упала на трамвай, когда тот остановился, чтобы высадить пассажиров на областной больнице.

Очевидцы сообщают, что ураган повалил множество деревьев. Они падали на детские площадки, повреждали автомобили и перекрывали движение во дворах. Ураган временами сопровождался градом.

В Далматовском районе Курганской области сильный ветер, прошедший вместе с ливнем и грозами, оставил без крыш дома, оборвал провода ЛЭП и сломал деревья. «Самое основное — это на нашей больнице, на стационаре, мягкую кровлю разрушило частично, сорвало шифер. В селе Кривском три опоры линий электропередач положило», — рассказал «URA.RU» о последствиях непогоды глава района Петр Полухин. Пострадавших нет, рабочие устраняют последствия непогоды.

Фото: Владислав Леонов

Фото: группа «Типичный Челябинск» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Челябинский транспорт» в «ВКонтакте»