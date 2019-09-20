Из опроса о храме Святой Екатерины будет исключена одна площадка

Горожанам придется выбирать из двух вариантов размещения храма Фото: Официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Из общегородского опроса, на котором екатеринбуржцы смогут выбрать место для строительства собора Святой Екатерины, будет исключена одна из трех площадок. Это, по данным «URA.RU», следует из ответа руководителя свердловского управления Росимущества Алексея Рогова главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

«Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0402009:10 на пересечении улиц Белинского и Фурманова предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование управлению Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области для строительства комплекса зданий. В связи с наличием иных вещных прав пользования в отношении указанного земельного участка рассмотреть возможность размещения собора Святой великомученицы Екатерины не представляется возможным», — говорится в документе.

Изначально в опросном листе, который гордума планировала утвердить на заседании 24 сентября, значились три альтернативные площадки: бывшее здание Приборостроительного завода, участок за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей — Челюскинцев — Набережной Рабочей Молодежи) и пустырь близ перекрестка улиц Фурманова — Белинского. Заменят ли последний вариант на новый или горожане будут выбирать из двух — оперативно выяснить не удалось. На том же заседании думы утверждена дата общегородского опроса — 13 октября.