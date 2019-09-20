Российских инвалидов лишают жизненно важных лекарств

Из-за пробелов в нормативно-правовой базе российские инвалиды остаются без жизненно важных лекарств, что приводит к обострению заболевания. На это обратила внимание Счетная палата в своем отчете об эффективности системы медико-социальной экспертизы в стране.
Зачастую больные вынуждены устанавливать инвалидность для получения необходимых лекарств. В качестве примера ведомство приводит больных ревматоидным артритом, которым нужна пожизненная лекарственная терапия. В период ремиссии (ослабления или исчезновения заболевания) пациенты проходят повторное освидетельствование, после которого им снимают ранее полученную инвалидность. С того момента им назначаются препараты из другого списка от 2002 года, который не содержит современных лекарств.
«Вследствие отмены лекарственных препаратов у больных ревматоидным артритом наступает обострение, они снова становятся инвалидами, но в более тяжелой стадии», — приводит РБК отчет Счетной палаты. Несмотря на поручение президента России Владимира Путина от декабря 2018 года, проблема до сих пор не решена.