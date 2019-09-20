Вице-премьер Алексей Чибисов успел сказать депутатам только семь слов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края не стали слушать доклад вице-премьера — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, сообщает корреспондент «URA.RU». Они рассмотрели вопрос об изменении в упрощенную систему налогообложения без доклада, но на сайте губернатора Прикамья после этого появились целые цитаты речи, которой не было.

«В своем выступлении перед парламентариями заместитель председателя правительства Алексей Чибисов отметил: „Этот законопроект не предполагает увеличения стоимости патента, несмотря на то, что инфляция за это время составила более 50%“, — отметил зампред правительства», — сказано на сайте губернатора и правительства Пермского края. Там также указывают, что Чибисов «подчеркнул» в своей речи отдельные моменты.

На самом деле Чибисов, выйдя к трибуне, успел произнести только несколько слов. «Уважаемый [председатель законодательного собрания] Валерий Александрович [Сухих], уважаемые депутаты, внесен законопроект…», — сказал Чибисов. После этих слов депутаты прервали вице-премьера и почти единогласно (40 из 43 — «за») решили не слушать выступающего. Законопроект в первом чтении парламентарии приняли без доклада.