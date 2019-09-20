Свердловские чиновники оценили деликатесы «тюменской матрешки»

Золотые медали получили ферма «Бизон» и «Салехардский комбинат» Фото: depositphotos

Ферму «Бизон» и «Салехардский комбинат» отметили золотыми медалями на Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, сообщили в пресс-службах компаний. Мероприятие проходило в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 17 по 19 сентября.

В состав жюри вошли представители правительства Свердловской области, ритейл-сетей и шеф-повара ресторанов Екатеринбурга. Тюменская ферма «Бизон» получила две золотые медали за высокое качество продукции и выпуск нового стейка. «Салехардский комбинат» получил высшую награду за рыбные снеки. Награды владельцу предприятий, агроинветору Алексею Боброву, вручили советник аппарата полпреда РФ в УрФО Руслан Садыков и замминистра агропромкомплекса Свердловской области Светлана Островская. Стенд «Бизона» также отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменская ферма является самым крупным частным сельхозпредприятием по производству мяса в регионе. «Сейчас мы ведем переговоры о поставке нашей высококачественной продукции в торговые сети и на рынок HoReCa Свердловской области. К 2028 году „Бизон“ планирует увеличение поголовья до 17 тысяч и получение статуса генофондного хозяйства по породе „Салерс“», — анонсировал Бобров.

«Салехардский комбинат» производит до 3 млн банок в год самых разнообразных консервов. Бизнесмен управляет им с 2013 года. «Начав заниматься этим бизнесом, мы сразу делали ставку на использование самых современных маркетинговых инструментов. Сохраняя легендарные стандарты качества, мы значительно расширили линейку продукции, ориентируясь на самые разные вкусы. Популярность у потребителей подтвердила правильность этой стратегии, а сегодняшняя оценка жюри окружной выставки является для нас сигналом от профессионального сообщества», — прокомментировал Алексей Бобров.