На Урале водитель Uber обматерил пассажира с ДЦП

Пассажир и активисты добиваются увольнения грубого водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге таксист компании Uber Зиехитдин Норматов во время поездки нецензурно оскорблял и угрожал расправой пассажиру по имени Александр, страдающему заболеванием центральной нервной системы. По словам пассажира, после жалобы ему вернули деньги за поездку, однако водителя так и не уволили.

О происшествии Александр рассказал в видео, которое опубликовал в соцсетях. Несколько дней назад молодой человек заказал машину Uber. По его словам, конфликт вызвало то, что водитель Норматов, еще находясь в пути к нему, включил режим ожидания, из-за чего с Александра снимались деньги. Дождавшись машину, молодой человек решил выяснить, зачем водитель это сделал. В ответ Норматов начал угрожать пассажиру и оскорблять его. Александр записал часть их разговора и выложил в интернет.

«На следующий день я написал заявление в полицию. Пожаловался в Uber, они вернули деньги, извинились. Позднее от сотрудника компании я узнал, что водителя после моей жалобы так и не уволили. Пообещали, что в ближайшее время его отстранят», — поделился Александр в беседе с «URA.RU».

За Александра вступилась общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», которая обратилась в прокуратуру по данному поводу. «Сейчас инициировано расследование. Мы просим провести прокурорскую проверку в отношении местного партнера Uber. Хотим, чтобы компании более ответственно подходили к подбору водителей», — сообщил «URA.RU» руководитель отделения организации в Екатеринбурге Роман Тихонов.