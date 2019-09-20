В Челябинске власть в думе поделили между проректором и экс-министром

Андрей Шмидт (справа) станет спикером, Дмитрий Тарасов (в центре) — его замом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост спикера гордумы Челябинска будет избран проректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Андрей Шмидт, а его заместителем станет главврач горбольницы №1, экс-министр здравоохранения региона Дмитрий Тарасов. Именно такое решения вынесут на заседании региональной конференции «Единой России» 20 сентября, сообщили «URA.RU» собственные источники в ЕР.

Шмидт и Тарасов делегированы в гордуму от Центрального райсовета Челябинска. Тарасов руководил министерством здравоохранения региона до мая 2014 года, после чего возглавил горбольницу №1. В гордуму избран на второй срок. Будущий спикер думы Андрей Шмидт уже побывал в администрации президента на собеседовании.

Денис Лапотышкин станет руководителем фракции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителем фракции ЕР станет директор дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин, делегированный в думу от Калининского райсовета. «Ожидается полное изменение структуры думы с новыми комиссиями», — рассказал источник.

Первая сессия думы, где будет избрано руководство, состоится 24 сентября. ЕР имеет абсолютное большинство мандатов в думе, ее решения обязательны к исполнению. Процесс формирования думы проходил под личным контролем губернатора Алексея Текслера.

26 сентября депутаты соберутся вновь, чтобы объявить выборы мэра Челябинска. Место главы города вакантно с 24 июня после того, как по требованию Текслера ушел в отставку действующий градоначальник Владимир Елистратов, а врио мэра стала Наталья Котова.