Челябинские элиты ускоряют выборы мэра и спикера думы

Первая сессия думы состоится 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая сессия городской думы Челябинска нового созыва, где выберут спикера, состоится 24 сентября. 26 сентября дума даст старт выборам мэра. Об этом «URA.RU» сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Заксобрания области Владимир Мякуш. Ранее планировалось, что первая сессия соберется 1 октября.

«На 24 сентября запланировано создание депутатской фракции „ЕР“, сессия, выборы спикера думы, его заместителей, председателей комиссии, — уточнил Мякуш. — 26 сентября состоится второе заседание думы, где примут положение по выборам мэра Челябинска и приступят к созданию конкурсной комиссии».

«Это требование главы региона Алексея Текслера, заинтересованного в том, чтобы гордума начала работу как можно быстрее. Чтобы появился спикер думы и дали старт выборам мэра», — рассказал «URA.RU» источник в правительстве. В 2014 году этот процесс занял месяц.

На 23 сентября запланирована конференция «Единой России», имеющей абсолютное большинство мандатов, где решат вопрос по кандидатурам в спикеры и вице-спикеры главного органа местного самоуправления областного центра. На пост спикера думы самым вероятным кандидатом называют проректора Южно-Уральского государственного университета Андрея Шмидта. Как сообщил «URA.RU» Мякуш, консультации по этому вопросу начнутся 17 сентября.

Место главы города вакантно с 24 июня, после того как по требованию Текслера ушел в отставку действующий градоначальник Владимир Елистратов, а врио мэра стала Наталья Котова.