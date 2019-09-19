Прежней думы больше нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гордума Челябинска созыва 2014—2019 годов 19 сентября прекращает свое существование. Страница думы в интернете уже исчезла. В пресс-службе думы «URA.RU» сообщили, что сейчас на сайт вносятся изменения в связи с избранием депутатов нового созыва. Будущий спикер думы Андрей Шмидт уехал в Москву, на собеседование в администрацию президента.

«После первого заседания сайт с новой информацией возобновит работу», — добавили в гордуме. На старом сайте был указан в качестве спикера Станислав Мошаров, который избрался в Ленинский райсовет, но отказался войти в новый состав думы и уже объявил о своей отставке.

Полномочия старой думы истекут сегодня, после того, как завершатся сессии райсоветов, где делегируют в в гордуму 49 человек, по семь от семи районов. Первая сессия, где выберут спикера, состоится 24 сентября.

Уже известно, что думу возглавит проректор Южно-Уральского государственного университета Андрей Шмидт. «Его кандидатуру согласовали во всех инстанциях, и он уехал в Москву, на собеседование», — рассказал источник. Сохраняется интрига с кандидатурой вице-спикера. Известно, что у Шмидта будет только один заместитель, на освобожденной основе.

В прежней думе у председателя был штатный первый зам и несколько вице-спикеров на общественных началах. Нового вице-спикера и председателей комиссий утвердят на конференции «ЕР», имеющей абсолютное большинство мандатов в думе, 20 сентября. В этот же день состоится официальное вступление в должность губернатора Алексея Текслера.

Сайт думы закрыт на техобслуживание Скрин: городская дума Челябинска