В центре Челябинска меняется власть

Вместо Александра Хлызова (на фото) Центральным райсоветом будет руководить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Политсовет «Единой России» Центрального района Челябинска назвал спикера и семь депутатов одноименного райсовета, которых партия рассчитывает видеть в городской думе Челябинска. Решение будет окончательно утверждено в пятницу на конференции местного отделения «Единой России».

«Центральный районный совет возглавит Александр Вышегородцев, — сообщил источник «URA.RU» в партийных кругах. — В списке на гордуму Владислав Орлов, Галина Киреева, Кирилл Матвеев, Андрей Шмидт, Лариса Демчук, Дмитрий Тарасов и Олег Иванов — все они представляют «Единую Россию».

Иванов, Шмидт и Тарасов являются действующими депутатами и сумели сохранить за собой мандаты гордумы. Она формируется из состава семи райсоветов областного центра — по семь депутатов от каждого.

По итогам выборов, прошедших 8 сентября, состав Центрального райсовета существенных изменений не претерпел. Но сенсацией голосования стал проигрыш его спикера Александра Хлызова «яблочнице» Елене Вахтиной и единоросса Кирилла Чиглинцева эсеру Роману Никитину. Последнее поражение стало тем более обидным, что Чиглинцев уступил свой округ депутату Заксобрания области и главе крупной компании-застройщика «Артель-С» Николаю Янову. В итоге выборы проиграли оба.