19 сентября 2019
18 сентября 2019

Ураган в Тюменской области повредил крыши и повалил деревья. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Ночной ураган принес в регион разрушения (архив)Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пронесшийся по югу Тюменской области 19 сентября ураган оставил после себя сорванные крыши, поломанные конструкции, перевернутые остановки и погнутую машину. Погибших и пострадавших от шквалистого ветра на территории региона нет, рассказали в МЧС по Тюменской области.

«Повреждена крыша школы №27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах. Зарегистрировано падение деревьев, рекламных щитов, мачт освещения, дорожных знаков», — рассказали в ведомстве.

На улице Широтной областной столицы на коляску с ребенком упало дерево, мама увезла его домой и вызвала скорую. Как сообщили в департаменте регионального здравоохранения, малыш не пострадал, от госпитализации мама отказалась. В группе «ЧС-Тюмень» соцсети «ВКонтакте» местный житель Олег Олегов сообщил, что на крышу автомобиля «Яндекс-такси» упала сорванная кровля и серьезно повредила его.

За время непогоды с улиц Тюмени откачали две тысячи бочек или 1,1 тысячи кубических метров воды. В пресс-службе администрации города сообщили, что ночью на уборку вышли 164 рабочих и 150 единиц дорожной техники. Днем планируется убрать 152 улицы. По данным тобольской администрации, в культурной столице Сибири ураган сломал несколько плохо закрепленных конструкций, перевернута одна остановка, снесло элементы строительных заборов, были сломаны три дерева. Пострадавших нет.

Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в «ВКонтакте»
Фото: группа «Тобольск» в «ВКонтакте»

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