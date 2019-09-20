Пронесшийся по югу Тюменской области 19 сентября ураган оставил после себя сорванные крыши, поломанные конструкции, перевернутые остановки и погнутую машину. Погибших и пострадавших от шквалистого ветра на территории региона нет, рассказали в МЧС по Тюменской области.
«Повреждена крыша школы №27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах. Зарегистрировано падение деревьев, рекламных щитов, мачт освещения, дорожных знаков», — рассказали в ведомстве.
На улице Широтной областной столицы на коляску с ребенком упало дерево, мама увезла его домой и вызвала скорую. Как сообщили в департаменте регионального здравоохранения, малыш не пострадал, от госпитализации мама отказалась. В группе «ЧС-Тюмень» соцсети «ВКонтакте» местный житель Олег Олегов сообщил, что на крышу автомобиля «Яндекс-такси» упала сорванная кровля и серьезно повредила его.
За время непогоды с улиц Тюмени откачали две тысячи бочек или 1,1 тысячи кубических метров воды. В пресс-службе администрации города сообщили, что ночью на уборку вышли 164 рабочих и 150 единиц дорожной техники. Днем планируется убрать 152 улицы. По данным тобольской администрации, в культурной столице Сибири ураган сломал несколько плохо закрепленных конструкций, перевернута одна остановка, снесло элементы строительных заборов, были сломаны три дерева. Пострадавших нет.