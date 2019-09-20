В ФСБ прокомментировали задержание экс-главы «курганской Рублевки»

Александра Носкова обвинили в подписании недостоверных актов за фактически невыполненные работы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего главу Кетовского района Курганской области Александра Носкова задержали в рамках возбужденного уголовного дела по факту превышения полномочий. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как и предполагало «URA.RU», оно связано с реализацией в Кетовском районе, прозванном «курганской Рублевкой», целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» и муниципальным контрактом на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово, заключенным в июне 2015 года.

«Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, действуя умышленно в нарушение федерального законодательства, Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», — считают силовики. Это повлекло за собой нарушение прав и интересов граждан и организаций с ущербом бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей, а также неисполнения федеральной целевой программы на сумму более 152 млн рублей. Жители села Кетово в результате до сих пор не могут использовать водопровод.

По данным источников «URA.RU», Носкова задержали на рабочем месте в Кетовском коммерческом банке. Председателем правления этой организации является депутат областной думы Евгений Кафеев, ставленником которого считают Носкова. Напомним, что Кетовский коммерческий банк фигурировал и в уголовном деле бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина.