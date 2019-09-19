Раскрыта причина задержания экс-главы «курганской Рублевки»

К Александру Носкову вновь возникли вопросы у силовиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Задержание экс-главы Кетовского района Курганской области Александра Носкова, вероятнее всего, связано с обысками, которые ФСБ проводило в районной администрации в мае. Об этом «URA.RU» сообщил информированный источник.

«Обыски в Кетовском районе касались нарушений, которые были совершены в период, когда главой района был Носков», — пояснил свою позицию инсайдер. Получить комментарии в пресс-службе ФСБ агентству не удалось.

Об обысках на «курганской Рублевке», как прозвали в Зауралье Кетовский район, ранее сообщало «URA.RU». Они были связаны с реализацией в муниципалитете федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года». «Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по документированию коррупционной деятельности сотрудников администрации», — уточняли в пресс-службе регионального управления ФСБ, заявляя, что возможный ущерб бюджетам различных уровней превышает 22 млн рублей. Инсайдеры поясняли, что уголовное дело может касаться строительства водопровода в селе Кетово, на который выделялось почти 200 млн рублей.

О задержании Носкова ранее сообщили информированные источники. В 2017 году экс-чиновника уже признали виновным в трех взятках по 100 тысяч рублей, которые были получены в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.