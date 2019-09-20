Росгидромет прогнозирует природные аномалии в России зимой

На Урале и в Сибири погодные аномалии ожидаются уже в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С середины осени по весну следующего года температурный фон в России будет превышать средние значения последних лет. С таким прогнозом выступили в Росгидромете, проанализировав климатические данные и прогностические разработки ученых.

«С вероятностью 67-69% <…> в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — приводит « Царьград » выдержку из доклада, опубликованного на сайте ведомства.

Так, в октябре и ноябре выше нормы среднемесячная температура прогнозируется на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока. В декабре на Урале, как предполагается, будут зафиксированы средние температурные значения, а следующие отклонения ожидаются в регионах УрФО только в марте 2020 года.

В январе и феврале следующего года погодные аномалии ожидаются в Якутии, на Северном Кавказе, в Иркутской области и на Дальнем Востоке. «В течение холодного периода 2019—2020 г. г. вероятностный прогноз погоды будет корректироваться краткосрочными прогнозами погоды», — подчеркнули в Росгидромете.