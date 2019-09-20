Россиянам объяснили, как можно будет получить пенсию досрочно

Россияне смогут забрать пенсии заранее в банке, если попали в сложную жизненную ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Министерстве финансов РФ, которое разработало законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)», уточнили, что жители России смогут забирать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы предлагаем разрешить в порядке специальных ситуаций забирать из пенсионных сбережений. Можно ориентироваться на ипотечные каникулы (приостановление выплат заемщиком на период до шести месяцев — прим. ред.)», — передает «Ридус» слова Моисеева.

Забрать накопления можно будет в отделении банка. Перед этим заявление о выдаче денежных сбережений нужно будет написать в отделении Пенсионного фонда России. В случае ипотечных каникул решение принимается в течение десяти рабочих дней. Ожидается, что идентичный срок будет установлен и для принятия решения о возврате пенсионных накоплений.

Забрать саму пенсию досрочно тоже можно будет, если гражданин оказался в сложной жизненной ситуации. К ним относятся получение инвалидности первой или второй группы, безработица, временное отсутствие работы более двух месяцев, появление иждивенцев и снижение дохода семьи на 30 процентов и более. Условия получения такие же, как и в случае с ипотечными каникулами.

Ранее сообщалось, что Минфин отправил на рассмотрение в Минтруд проект ГПП, в котором предлагается новая схема формирования добровольных пенсионных накоплений, сообщает RT.