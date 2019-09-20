Мэрия Нижнего Тагила выбрала площадку для нового храма старообрядцев

Владислав Пинаев надеется найти компромисс со староверами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила предложит общине Русской православной старообрядческой церкви новую площадку для строительства храма взамен пустыря, на который претендовали верующие. Отказать старообрядцам в выделении участка рекомендовала муниципальная комиссия по землепользованию и застройке.

«Здесь вопрос компромисса: там, где хотят старообрядцы, мы разрешить не можем, поскольку там жилая застройка и старое кладбище. А там, где мы предлагаем им альтернативу — они строить не хотят. Мы в диалоге, не ссоримся, поэтому, думаю, в итоге, придем к какому-то обоюдному решению», — заявил «URA.RU» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов пояснил «Интерфаксу», что община получила уже несколько отказов в строительстве, в связи с этим он намерен подготовить обращение на имя прокурора и главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Губернатор, уточняет Севастьянов, является выходцем из старообрядческой семьи».

Проблемы со строительством храма староверов в Нижнем Тагиле начались после того, как община не успела оформить ранее выделенную им землю. По словам Севастьянова, в Нижнем Тагиле насчитывается до десяти тысяч староверов. Они вынуждены собираться на службу в офисе местного бизнесмена-старообрядца, где вместо алтаря используется кухонный стол.