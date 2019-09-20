С медведем в окрестностях Югорска жители сталкиваются не в первый раз Фото: pixabay.com

Югорскому блогеру Анастасии Волковой вместе с дочкой Дарьей чудом удалось спасти от нападения медведя. Об этом девушка рассказала сама на своем youtube-канале «Pfefo4ka».

Встреча с хищником произошла во время прогулки по лесу рядом с лыжной базой в небольшом поселке возле города Югорска, где живет семья Волковой. «У меня было всего несколько секунд на раздумье. Первое, что я подумала: „Если мы не успеваем убежать, то я хватаю палку и отвлекаю медведя на себя и кричу Даше, чтобы она бежала“. Мы за считанные секунды взлетели на гору, где стояла машина», — рассказала Анастасия в выпуске видеоблога.

По ее словам, в последнее время медведей возле поселка стало больше. «Раньше здесь проходили лесозаготовки, очень масштабные и тайга гудела круглосуточно. Шла заготовка и вывозка леса. Естественно дикие звери уходили далеко и здесь их видели крайне редко. А сейчас таких заготовок нет, леспромхозы давно уже разорились, которые у нас здесь находились. Вокруг тишина. Поэтому медведь с каждым годом все ближе и ближе подходит к жилью. Конечно, не только медведи, хищников здесь хватает. И волки, и лисы», — заключает блогер.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о происшествиях с в ХМАО с дикими хищниками. В Октябрьском районе мужчина при встрече в лесу с медведем оставил свою спутницу наедине с животным и бросился за помощью. К счастью, женщина в результате этого инцидента не пострадала.